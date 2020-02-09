Ali Koç'tan sert açıklamalar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Ben aslında günlerdir bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe özelinde ve üzerinde oyunlar oynanıyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bir takımın önü açılacak ya da kapatılacaksa bu ikinci yarıda başlar. Jailson'un hareketi penaltıysa, maçın sonunda olan pozisyon penaltıdır. Birinde VAR'a gidip diğerinde gitmemek enteresan."

"Hakem direkt bir şekilde penaltıyı görüp vermeliydi"

"Hakem direkt bir şekilde penaltıyı görüp vermeliydi. Diyelim ki göremedi, insanlık hali. Son 2 sezondur bir teknoloji var, bunun amacı da insan hatasını minimuma indirmek. VAR yeni bir sistem, oturması zaman alacak ama işin bütününe baktığımızda artısı çok daha fazla."

"Maçtan önce VAR hakemi konusunda uyarılmıştık"

"Alanyaspor'un ilk penaltısında yan hakem ve orta hakem penaltıyı vermedi. VAR'a çağrıldı. Bizim pozisyonumuzda hakem iyi açıdaydı ama VAR'a çağrılmadı. Kol açıktı ve değmese oyuncumuzun önüne düşecekti. Gol olma oranı yüksek bir pozisyon olacaktı. Bana sorarsanız, bilerek VAR hakemi çifte standart uyguladı. Maçtan önce VAR hakemi konusunda uyarılmıştık."

"Fenerbahçe'nin üzerine net bir şekilde oynanmaktadır"

"Fenerbahçe'nin üzerine net bir şekilde oynanmaktadır. 3 Temmuz'da haklı kupamız nasıl alınmaya çalışıldığını bütün Türkiye gördü. Bu sefer de muhtemel şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor. İnanın bu olay sosyal, toplumsal çok büyük olumsuzluklara sebebiyet verecektir. Benim en büyük korkum da budur. Kimse her sene şampiyon olacak diye bir olay yok. Bizler büyük finansal sıkıntılar içinde iyi işler yapmaya çalışırken, bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz söz konusu ve mümkün değildir. Fenerbahçe sahipsiz değildir."

"Bugün yaşananlar bizim için sürpriz olmamakla birlikte şok etkisi, hayal kırıklığı yaratmıştır. Bizler konuşurken hep ceza yeme durumuyla karşı karşıyayız. TFF ve MHK'ye nasıl yaptırımlar uygulanacak? Bu düzen böyle gitmez. Çok vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat. Hakkımız olan bir şeyi istemiyoruz. TBB ile anlaşma yapamadık ama kendi çabamızla bir şeyler yaptık. Yarın neler yaşanacak, bilmiyoruz. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Alanyaspor'un emeğine de burada laf etmek istemiyorum. Bu serzenişimin Alanyaspor'la ilgisi yok. Bazı mevzuları sorguluyoruz. Belki de bunu yapan tek takımız. Adil rekabet ortamına zarar verecek bu yapı pek çok takım tarafından sorgulanacaktır. Asıl sıkıntı o zaman başlayacak. Hiç yönetim dahi olmasa Fenerbahçe sahipsiz değildir."

"İnşallah futbol artık sadece sahada oynanır, bu yanlışlardan dönülür. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial var. Bu böyle gidemez!"