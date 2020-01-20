Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım

Limit artırımı ve yapılandırma konusunda diğer kulüp başkanlarına seslenen Ali Koç: "Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz 'Kral çıplak' diyoruz. Onlar 'Değil' diyor. Sayın Mustafa Cengiz olur, diğer başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız. Hatta bunu; Fenerbahçe Kulübü olarak gönülden arzu ediyoruz." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün finansal yapısı hakkında konuştu.
Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.
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