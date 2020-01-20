  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:06
  • |
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:15

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım

Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün finansal yapısı hakkında konuştu.

Limit artırımı ve yapılandırma konusunda diğer kulüp başkanlarına seslenen Ali Koç: "Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz 'Kral çıplak' diyoruz. Onlar 'Değil' diyor. Sayın Mustafa Cengiz olur, diğer başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız. Hatta bunu; Fenerbahçe Kulübü olarak gönülden arzu ediyoruz." dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sporar'da rakip Lizbon

title

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın performansı eleştiriliyor

title

Anthony Joshua ile Bulgar Kubrat Pulev arasındaki maç İstanbul'da!

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e açık çağrı: Çıkalım konuşalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün finansal yapısı hakkında konuştu.

Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.

Ve Arda Turan mesajı Twitter'dan verdi!
Ve Arda Turan mesajı Twitter'dan verdi!

Ve Arda Turan mesajı Twitter'dan verdi!

Arda Turan, ultrAslan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara cevap olarak 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' cevabını verdi.

Çaykur Rizespor yeni transferinin golleriyle kazandı
Çaykur Rizespor yeni transferinin golleriyle kazandı

Çaykur Rizespor yeni transferinin golleriyle kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Skoda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.

Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı
Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı

Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.