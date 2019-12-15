Ali Koç'tan, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e cevap

Sakatlıklar için konuşan başkan, "Sadık uzun süre oynayamayacak gibi görünüyor. Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan çok çektik, demek ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Hasan Ali de sakatlandı, nüksetti. Birkaç hafta bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kartların haklı olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı, "Ozan Tufan kırmızı gördü, cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı olarak bir kırmızı gördü. Ozan takımın kaptanı, kendine hakim olması gerekirdi. 4. hakem ile yaşadığı diyaloğu söyleyince, ona da bir nebze hak veriyorum. Kulübün liderlerinden biri. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok. Sevinilecek tek şey, bu kayıpların erken gelmesi. Biz alacağımız tedbirlerle bu sorunu gidereceğiz." diye konuştu.

FATİH TERİM İÇİN CEVAP

"Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklinde bir soru sorulunca Ali Koç, "Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim.Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız." cevabını verdi.

"BAŞKAN SEVİYESİNDE SÖYLEMLER! SABIR TAŞIYOR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tepkisine de yanıt veren Ali Koç, "Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim." dedi

Hakemle ilgili de düşünceleri sorulan Fenerbahçe Başkanı, "Bugün hakem iyi performans sergiledi. Bir şeye takılacaksam, Ozan'a çok faul yapıldı, kart verilmedi ama Sivasspor'a da 4 sarı kart verildi. Kaybettikten sonra da gündemi değiştirmek istemiyorum. Geçtiğimiz haftalarda aleyhimizde algı yapıldı. Buna söyleyeceklerim var. Biz bugün kötü oynadık, Sivasspor kazanmayı hak etti. Durum böyle. Sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bilhassa, bazı başkan seviyesindeki söylemler. Bunun yeri burası değil. Maç kaybettik. Bugünün sonucunu, 3 puan kaybını, kötü futbolu kamufle edecek açıklamalar yapmayacağım. Sivasspor kazanmayı hak etti, biz yenilmeyi hak ettik. Sivasspor bizi iyi ağırladı, Mecnun Başkana teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"RIZA ÇALIMBAY'I SEVERİM"

Maçtan sonra Sivasspor soyunma odasına gitmesinin nedeniyle ilgili gelen soruya Ali Koç "Ben geçen sezon da Kayserispor'a kaybettikten sonra da tebrik etmiştim. Rıza Çalımbay'ı severim, ağabeyi arkadaşımdır. İmkanım olsa, maçtan önce de giderdim. Maçtan sonra tebrik etmeye gittim." cevabını verdi.

"DEVRE ARASI TRANSFER OLACAK"

Devre arasında transfer yapıp yapılmayacağıyla ilgili soruya Ali Koç, "Takımı güçlendirmek durumundayız ya da Zajc, elimizdeki değerlerden biriydi. Zajc, başka takımların ilgilendiği bir oyuncuydu. Şimdi sakatlıkla birlikte planlar birazcık alt üst oldu. 3-4 ay değil, doktorumuz Burak Hoca tahminlerinde isabetlidir. 6-8 hafta diyor ama tabii devre arası penceresini kaçırıyor." ifadeleriyle cevap verdi.

"YANLIŞ BİR ŞEYLER YAPIYORUZ"

Son dönemde yaşanan sakatlıkların nedeni sorulan Ali Koç, "Şans faktörü işin ilçinde var ama biz de yanlış bir şey yapıyoruz. Bizde yumuşak doku sakatlıklraı çok oluyor. Buna saklanamayız ama maçlarda temasa bağlı sakatlık yaşamıyoruz. Sportif direktörümüzle bu konuda endişeliydik. Değişiklikler yapacağız." cevabını verdi

Deplasmandaki kötü sonuçlar üzerine Fenerbahçe Başkanı, "Deplasman sıkıntımız var. Bunu önceden de söyledim." sözlerini kullandı ve konuşmasını noktaladı.

(Sporx)