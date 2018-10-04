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Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili, gündeme ilişkin konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Ali Koç, amatör branşlara verilen desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

(AA)

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