Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili, gündeme ilişkin konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Ali Koç, amatör branşlara verilen desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

(AA)