Ali Koç'tan gelecek yılki 19 Mayıs için kulüplere çağrı

Fenerbahçe Televizyonu'nda gerçekleştirilen ’19 Mayıs Özel’ programına katılan Ali Koç, "Bildiğiniz gibi 19 Mayıs ilk defa 1926 yılında Gazi Günü altında Samsun’da kutlanmasının ardından 24 Mayıs 1935’te yapılan ilk kutlama, kıymetli rakibimiz Beşiktaş’ın da girişimleriyle bizim stadımızda, az önce de anlatıldığı gibi Fenerbahçemizin çatısı altında gerçekleşti. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı yüzlerce sporcunun katılımıyla kutlanmış, o gün Atatürk Günü olarak ilan edilmiş ve bir spor günü haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan Koç, "Gönül çok isterdi ki bu tarihte de bu devirde de benzer bir kutlamayı büyük kulüpler olarak birimizin stadında beraber o eski günleri, kardeşliği, dostluğu da anımsayarak tekrar gerçekleştirelim. Bakarsınız 2021 yılında 19 Mayıs böyle bir gün olabilir. Ben, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böyle bir girişimi her türlü destekleyeceğimizi, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da buradan yeri gelmişken ifade etmek isterim." şeklinde görüş belirtti.
Salgın sonrasındaki ilk milli bayramda Anıtkabir'de buluşmayı dilediğini söyleyen Koç, şöyle konuştu:
"Bu akşam da mabedimizde saat 19.19’da bu sefer Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı doğrultusunda, tüm yurtta, tüm spor salonlarında, tüm statlarda milli marşımız okunacak. 23 Nisan’da bunu tecrübe ettiğimiz zaman mahalle halkından, Moda’dan, stadımıza yakın oturanlardan çok fazla teşekkür ve tebrik maili aldık. Kulüpler Birliğinin 23 Nisan’da başlatmış olduğu bu fikir belki de gelenek haline gelir ve her sene bu şekilde devam eder. Bugün Kadir Gecesi. Çok mübarek bir gün. Kadir Gecemizi de kutluyorum. Birkaç gün sonra kucaklayacağımız Ramazan Bayramımızı da kutluyorum. İnşallah tüm bayramlarımızı mümkün olan en normal şekilde, en kısa zamanda hep beraber kutluyor oluruz."
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