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  3. Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme

Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme

Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim’e gönderme yaptı. Koç, “Spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara en iyi cevabı Türk futbolu bireyleri verir” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Kayseri maçı sonrası “Geçen sezon örgütlü amatör ve organize işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar” şeklindeki sözlerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan gönderme geldi. Koç’un, “TFF’de görev alan tüm isim ve kurullarının eşit, tarafsız ve etik yönetim anlayışıyla her takım ve kişiye eşit mesafede durarak mutlak adaletin egemen olduğu bir futbol ortamı çağrısında bulunmuştuk. Umuyoruz ki konuşulan gündem her zaman saha ve sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur” sözleri Cim-Bom’un hocasına mesaj olarak yorumlandı.

Fener’in Başkanı, kulüp dergisindeki yazısında “Ersun Yanal yönetiminde ilk 3 haftada alınan 2 galibiyet, 1 beraberlik bizi mutlu etti. 29. şampiyonluğa olan inancımız artıyor. Transferleri finansal durumu göz önünde bulundurarak titizlikle gerçekleştirdik. Bu konuda Yanal ve sportif direktör Comolli ile çok sıkı koordinasyon içerisinde olduk” ifadelerini kullandı.

(Star)

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