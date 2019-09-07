Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim için de bir mesaj verdi.

PFDK'dan 4 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'i ima eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mutlak şampiyonluk hedefiyle camiamızla omuz omuza çıktığımız yeni futbol sezonunun başlangıç gününde bir bildiri yayınladık.

"Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız Bir Futbol Ortamı Diliyoruz" dediğimiz bu bildiride, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan tüm isim ve kurullarının eşit, tarafsız ve etik yönetim anlayışıyla her takım ve kişiye eşit mesafede durarak mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı çağrısında bulunduk.

Fenerbahçe olarak her tür desteğe hazır olduğumuz bu konuda umuyoruz ve diliyoruz ki konuşulan, gündem olan her zaman saha ve sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar.

Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur."