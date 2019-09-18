Ali Koç'tan Fatih Terim'e çok sert sözler: Sicili neden bu kadar bozuktur! Bu sorgulanmalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Ali Koç, ''Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün! Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye! TFF bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız.'' sözlerini kullanarak Alanyaspor maçının tekrarını istediklerini belirtti.

''ALGI OPERASYONUNA MARUZ KALMADAN...''

Fenerbahçe'ye karşı algı operasyonu yapıldığını söyleyen Koç, ''Bize göre kural hatası var. Bir tanesi yoruma açık değil, bir tanesi yoruma açık olabilir. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş. TFF'nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Zaman ne gösterecek bakacağız. İki tane üst üste bu tarz hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır, bilmiyoruz. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan bu kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum. Türk futbolu özellikle son dönemde algı operasyonları neticesinde yönetiliyor. Biz Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya gayret ediyoruz.'' dedi.

''MHK BAŞKANININ BU AÇIKLAMAYI YAPMAYACAĞINA İNANIYORUM''

Yapılan haberler hakkında da konuşan Fenerbahçe Başkanı, ''MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve değerli bir isim. Bu tecrübede birinin kural hatasıyla ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bence gerçek değildir. MHK'nın yapacağı incelemede, biz daha başvuruyu yapmadan MHK başkanının bu açıklamayı yapmayacağına inanıyorum. Haberi yapan isim de zaten manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Şayet böyle bir açıklama da varsa son derece yanlış.'' şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'E ÇOK AĞIR SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.