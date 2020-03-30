  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 14:49
  • |
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 14:49

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Sarı lacivertli futbolcuların kendi aralarında topladıkları 5 milyon liranın Valilik tarafından başlatılan kampanyaya aktarıldığını açıklayan Ali Koç, rakip kulüplere de çağrıda bulunarak birlik içerisinde hareket etmeleri mesajını iletti.

FBTV'ye konuşan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

ALİ KOÇ: "33 BİN AİLEYE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

"Devletimize destek olma zamanı. İmkanı olanların ihtiyacı olanlara el uzatma zamanındayız. Fenerbahçe olarak neler yapabiliriz diye düşünürken futbol takımımız kendi arasında görüşerek 5 milyon liralık kaynak yarattılar. Bizlerle temasa geçerek bu kaynağı en etkin şekilde nasıl kullanabiliriz diye görüştüler. Getir firması ile bir görüşme yaptık. Olası bir sokağa çıkma yasağı getirildiğinde kendi personelimize erzak dağıtımı yapabilir miyiz diye görüştük. Müthiş bir altyapıya sahip olduklarını gördük. Kaynak kullanımı konusunda alternatifleri görüşürken Getir ile konuştuk. Evlerinden çıkamayan büyüklerimize yardım etmek istediğimizi söyledik. Kendileri de İstanbul Valiliği ile bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizler de futbolcularımızın topladığı kaynağı Valiliğimizin başlattığı kampanyaya aktardık. Toplamda 33 bin aileye destek sağlayacağız. Valiliğimize ve Getir şirketine teşekkür ediyorum. 

ALİ KOÇ: "RAKİPLERİMİZE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Tüm rakiplerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. Şimdi gelin, vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Gelin sizler de bu kampanyaya destek olun. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim."

EMRE BELÖZOĞLU: "ORTAK BİR FON İLE DESTEK OLMA KARARI ALDIK"

"Dünya çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Ülkemizde de bu süreci yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Bu kararı başkanımıza ilettik ve birkaç yerle görüşme yaparak en doğru yere yardımda bulunduk" 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Edin Visca 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı

title

Yukatel Denizlispor'da Barrow ülkeyi terk etti

title

Fatih Terim'den sonra Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...
Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...

Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı
Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Terim'den sonra o da taburcu oldu
Terim'den sonra o da taburcu oldu

Terim'den sonra o da taburcu oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?
Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması
Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Koşukavak'tan açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi...'
Koşukavak'tan açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi...'

Koşukavak'tan açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi...'

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Vefa Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek
Fenerbahçe'den Vefa Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek

Fenerbahçe'den Vefa Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek

Fenerbahçeli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla gönderiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.