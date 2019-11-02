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  3. Ali Koç'tan Comolli'ye Vedat Muriqi talimatı: Bonservisini soranlara cevap bile verme

Ali Koç'tan Comolli'ye Vedat Muriqi talimatı: Bonservisini soranlara cevap bile verme

Ali Koç'tan Comolli'ye Vedat Muriqi talimatı: Bonservisini soranlara cevap bile verme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın formda golcüsü Vedat Muriqi için Damien Comolli ve yöneticilere talimat verdi: Bonservis bedeli soranlara cevap bile vermeyin.

Fenerbahçe ve milli takımında attığı gollerle yıldızı parlayan Vedat Muriqi ile ilgili iddialar ara transfer dönemi yaklaşırken iyice alevlendi.

Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriqi ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriqi bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

ŞAMPİYONLUK HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı yanıtı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi. Comolli'nin fiyat soran menajerlere yanıt dahi vermediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Başka takıma gitseydi yazık olurdu" dediği Vedat Muriqi, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)

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