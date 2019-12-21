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  3. Ali Koç'tan Çebi'yi derbi daveti: Maçı yan yana izleyelim

Ali Koç'tan Çebi'yi derbi daveti: Maçı yan yana izleyelim

Ali Koç'tan Çebi'yi derbi daveti: Maçı yan yana izleyelim

Fenerbahçe Başkanı Koç, derbi öncesi ziyaret ettiği Beşiktaş Başkanı Çebi’yi özel olarak maça davet etti.

Derbi öncesi dün sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Sıcak bir ortamda sohbet eden yöneticiler maçla ilgili konuştu. Çebi'yi derbiye davet eden Koç'un, "Başkanlığınız için tebrik ederim, hayırlı olsun. Sizi Kadıköy'de görmek istiyoruz, gelirseniz şeref verirsiniz. Sizi protokolde ağırlamak isterim, maçı yan yana izleyelim. Umarım güzel bir ortamda kulüplerimize yakışır bir maç olur" dediği kaydedildi.

'HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLSUN'

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de buna karşılık, "Davetiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah stadınıza geleceğim. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun, size de başarılar dilerim. Ayrıca babanız Rahmi Koç'un yaşadığı talihsiz kaza için çok üzüldük. Ziyaretine geleceğim. Geçmiş olsun, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim" ifadesini kullandığı bildirildi. Daha sonra yöneticilerin el sıkıştığı ve birbirlerine başarılar dilediği belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADIKÖY PLANI: BURAK&CANER BAŞROLDE

BEŞIKTAŞ'TA 2005 yılından bu yana devam eden Kadıköy galibiyeti hasretine son vermek için kafa yoran teknik heyet, kozlarını belirledi. Abdullah Avcı, F.Bahçe'yi devirme planında Burak Yılmaz ve Caner Erkin'i başrolde oynatacak. İki oyuncu ile özel olarak ilgilenen Avcı, hücumda bu ikiliden en yüksek verimi alarak 3 puana gitmenin hesapları içinde. Tecrübeli çalıştırıcı, "İkisi de bizim için çok önemli. Tecrübe ve hırslarıyla bize katkı sağlayacaklar. Onlara bu maçta çok iş düşüyor, galibiyetin yolunu Burak ve Caner belirleyecek" yorumunu yakın çevresi ile paylaştı.

ATİBA: ÖZGÜVENLE SAĞLAM DURACAĞIZ

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu: "Derbilerde çok özel bir şey yapmaya gerek kalmaz. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Tempolu, özgüvenli oynamalıyız."

Beşiktaş'ın mevcut kadrosu içerisinde daha önce Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet gören oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe'ye karşı en çok forma giyen isim ise 11 deplasmanla Burak Yılmaz.  (Sabah)


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