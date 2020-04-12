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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 12:31
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 12:31

Ali Koç'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı

Ali Koç'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e sıcak baktığı ve ikiliye kapıların kapanmadığı belirtildi.

Beşiktaş’la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in isimleri Fenerbahçe ile anılsa da Sarı-Lacivertliler şu ana kadar girişimde bulunmadı ancak Başkan Ali Koç’un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor. 4 yıl önce hem yerli hem de ligin en iyi bekleri olarak kabul edilen iki yıldızın Fenerbahçe’den ayrılmak zorunda kalıp ezeli rakip Beşiktaş’a kaptırılmasının geçmiş dönemin hataları olarak kabul ediliyor.

Ali Koç, Beşiktaş’ın iki yıldızla görüştüğü bir dönemde etik açıdan herhangi bir girişimin doğru olmayacağına inanıyor. Gökhan ve Caner’in siyah-beyazlılarla anlaşamaması halinde oluşacak şartlara göre tavır alınabileceği belirtiliyor. Sağ ve sol bek arayışındaki sarı-lacivertlilerde; camiayı tanıyan, Koç’la yöneticilik yıllarında hep iyi ilişkileri bulunan ve bonservissiz olan iki yıldızın; Fenerbahçe’ye tam uyacak isimler olduğu biliniyor.

Emre Belözoğlu faktörü

Sarı-lacivertlilerde yavaş yavaş takım üzerinde sorumluluk almaya başlayan Emre Belözoğlu’nun hem Gökhan Gönül hem de Caner Erkin’le iyi ilişkileri bulunuyor. Emre’nin Milli Takım ile Fenerbahçe’de aynı takımda oynadığı ve şampiyonluk yaşadığı isimlerle her zaman iyi arkadaşlıklarının olması dikkat çekiyor.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler; Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in ayrıldığı günden bu yana takımın sorun yaşadığına inanıyor. Sağ ve sol bekte hem kendilerinin hem de geçmiş yönetimin transferde isteneni sağlayamadığı aktarılıyor. 4 yıldır her sezon başında bu sorunun gündeme gelmesinin büyük bir kulübe uymadığı belirtiliyor. Özellikle Gökhan’ın ayrılmasının doğru bulunmadığı, Caner’in de Inter’den dönerken Fenerbahçe’ye kazandırılmamasının yanlış olduğu vurgulanıyor.

Bir türlü istikrar sağlanamadı

Sağ bek ve sol bek konusunda 2016’dan beri bir türlü istikrar sağlanamadı. Fenerbahçe’de sağ bekte sırasıyla Şener, Van der Wiel, Isla, Dirar, Murat Sağlam gibi isimler oynarken; sol bekte İsmail Köybaşı geldi, gitti ve Hasan Ali de yıllardır tek kaldı.

(Skorer)

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