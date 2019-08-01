Ali Koç'tan Alex de Souza'ya 'altyapının başına geç' teklifi

Almanya’da Kanarya’nın Audi Cup’ta yaptığı maçları izlemeye gelen Brezilyalı efsane isimle konuşan Koç’un Alex’e alt yapının başına geçmesi teklifi yaptığı öğrenildi. Alex de Souza, Koç’a teşekkür ederken teklifi düşünmek için bir hafta süre istedi.
(Star)
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.
Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.
Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.
DİAGNE’NİN satışından gelecek rakamın ardından Sarı-Kırmızılılar, orta alan için de kolları sıvayacak.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.