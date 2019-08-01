  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:49
  • |
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:57

Ali Koç'tan Alex de Souza'ya 'altyapının başına geç' teklifi

Ali Koç'tan Alex de Souza'ya 'altyapının başına geç' teklifi

Paylaş

Ali Koç, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya altyapının başına geçmesi için teklif götürdü. Brezilyalı efsane, başkandan süre istedi.

Almanya’da Kanarya’nın Audi Cup’ta yaptığı maçları izlemeye gelen Brezilyalı efsane isimle konuşan Koç’un Alex’e alt yapının başına geçmesi teklifi yaptığı öğrenildi. Alex de Souza, Koç’a teşekkür ederken teklifi düşünmek için bir hafta süre istedi.

(Star)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Deniz Türüç, tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana yaptı

title

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

title

Audi Cup'ta şampiyon Tottenham

Kurbanlık Develerin Satış Fiyatı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Deniz Türüç tercihini yaptı
SON DAKİKA! Deniz Türüç tercihini yaptı

SON DAKİKA! Deniz Türüç tercihini yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

Geçmişini çöpe attı
Geçmişini çöpe attı

Geçmişini çöpe attı

G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.

Lille Yusuf Yazıcı için ısrarlı... İşte son rakam
Lille Yusuf Yazıcı için ısrarlı... İşte son rakam

Lille Yusuf Yazıcı için ısrarlı... İşte son rakam

Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.

Diagne'nin yeni takımı belli oldu
Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.

Galatasaray beklemeye geçti
Galatasaray beklemeye geçti

Galatasaray beklemeye geçti

DİAGNE’NİN satışından gelecek rakamın ardından Sarı-Kırmızılılar, orta alan için de kolları sıvayacak.

'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim'
'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim'

'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim'

Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.

Lens gidiyor Mahmut geliyor!
Lens gidiyor Mahmut geliyor!

Lens gidiyor Mahmut geliyor!

F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.