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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:53
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Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

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AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.

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