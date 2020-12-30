Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.
Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.
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Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
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Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
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• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
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• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.