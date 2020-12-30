Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.

• Alanyaspor'dan Salih Uçan

• Kayserispor ile sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar