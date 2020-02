Ali Koç'tan Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz'e sert cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz’e çok sert cevap verdi.

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

Zor bir mevsim, zor bir süreç... Deprem bölgesinde yaşayan herkese kolaylık diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa... Şehitlerimiz var. Bundan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir de çığ felaketimiz oldu. Son geldiğimiz noktada, 41 canımız hayatını kaybetti. Doğa olayı evet ama bunlarla da bir şekilde baş edebilmemiz, önlem almamız lazım.

Yaralarımızı beraberlik içinde saracağız. Devletimizin gücü, halkımızın sorumluluk gücüyle bu zorlu günleri atlatacağımızdan şüphemiz yok. Büyük acılarla başladığımız 2020'de Allah, bize daha büyük acılar yaşatmasın.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİYİZ"

Şampiyonluk yürüyüşünü büyük bir kararlılıkla sürdüren takımımız sorumluluğunun farkında. Her maçını bir final olarak görerek çalışıyorlar. Şu an itibarıyla, son haftalardaki oyunumuzla herkesin gözünde ligin en iyi futbolunu oynayan ve favori olan ekip konumundayız.

Takımdaşlık, ekip uyumunun her hafta daha ilerlemesi bizi de çok memnun ediyor. Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz. 14 haftamız kaldı. 14 hafta boyunca zor maçlarımız var. Zaman zaman da istemediğimiz sonuçlar alacağız.

En büyük gücümüz taraftarımızdan ricam, 29. şampiyonluk yolunda destek vermeleri. Sadece bir taraftar olmayarak, sadece stadyumlarda değil her an her yerde sahip çıkıyorlar bize. Geleneksel ve sosyal medyada, her türlü durumda.

Hocamıza, teknik kadromuza, takımımıza ve ilahi adalete sonuna kadar inanıyoruz. Bu yolun sonuna kadar her şeyi yapacağımızdan emin olmanızı istiyoruz. Son toplantımızdan bu yana yoğun, hararetli ve hareketli olan bir süreç yaşandı.

HARCAMA LİMİTLERİ ÜZERİNE

Biz göreve geldiğimizden beri gerginlik ve kaostan özenle uzak durmaya çalıştık. Daima büyük resme odaklanan, ülke futbolunun bugününe ve geleceğine odaklanan bir şekilde çalışıyoruz.

Harcama limitleri, yeniden yapılandırma gibi konularda hep resmin bütünüyle ilgilendik. Sesi çok çıkanın haklı görüldüğü, önce ben diyenlerin istediklerini aldıkları futbol iklimi bizi farklı hareket etmeye zorluyor.

Biz Fenerbahçe olarak gereğini yapmak konusunda bir an bile tereddüt etmeyiz. Gözümüzü bile kırpmadan her türlü mücadeleye gireriz. Son dönemde sorduğum sorular karşısında aldığımız reaksiyonlar bunları sormak konusunda haklı olduğumuzu bize gösterdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTEDİLER"

Cumhurbaşkanımızın buraya teşrifleri sonrası yaşanan süreçte dikkat çeken olaylar yaşanmaya başlandı. Kulübümüz, bazı çevrelerin hedefi haline geldi. Bazı kendini bilmez medya mensupları bizi ve Cumhurbaşkanımızı karşı karşıya getirmek için yoğun çaba üstlendiler.

Kesinlikle Cumhurbaşkanımıza, iktidar partimize ya da başka bir siyasi partiye bir tutumumuz olmamıştır, olmayacaktır. Fenerbahçe siyasetin bir yerinde konumlandırılmaya çalışılmamalıdır. Fenerbahçe her siyasi görüşü barındırır ama bunların etkisi altında kalmaz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın savunduğu sporda eşitlik ve tarafsızlığın herkes tarafından anlanması elzemdir.

"FENERBAHÇE'YE VE ŞAHSIMA KARA PROPAGANDA YAPILIYOR"

Hem kulübümüzün hem de özellikle şahsımın, sosyal medya ve geleneksel medyada kara propaganda haline getirilmesi durumu var. Sosyal medyada bot hesaplarla 3-5 bin tweet atarak algı oyunu yapmak kolay.

Son 3 ayda 24 defa olumsuz gündemler başlığı altında trendtopic yapıldık. Hayatın olağan akışına aykırıdır. 3-4 günde bir olumsuz başlıklar altında itibar saldırısına maruz bırakıldık. Bunu hayatın akışıyla izah edebilmek mümkün değildir.

“SAYIN AĞAOĞLU’NA SÖYLEDİM ”

Biz iyiye iyi, yanlışa yanlış, kötüye kötü demeyi ilke edinmiş bir yönetim kuruluyuz. Trabzonspor kulübü, büyük kulüplerden çok daha az bütçeyle yarışmakta ve genç oyuncu oynatmaktadır. Bunun da ne kadar önemli ve başarılı olduğunu Sayın Ağaoğlu'na söylemişimdir.

“KULÜP BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELME ÇAĞRIMI YİNELİYORUM”

Bizim haklı olduğumuz zaman haklı kalmamızı isteyen çoğunluk yok. Bizim tek çaremiz canlı platformlarda herkesin eş zamanlı birlikte izleyebileceği platformlarda duygularımızı düşüncelerimizi belirtebilmek. Kulüp başkanlarıyla bir araya gelme çağrımı yineliyorum.

“VEDAT’IN ATTIĞI GOLDE KRUSE KALECİYE DOKUNMUYOR”

Vedat'ın attığı golde Kruse kaleciye dokunmuyor, golümüz sayılmıyor. Aynılarını biz yaşasak ne 'Fenerasyon' kalırdı, ne Zorlu toplantısı, ne TFF başkanı Fenerbahçeli, ne de MHK başkanı Koç çalışanı kalırdı... Biz bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz.

TFF, Fenerasyon deniyordu değil mi? Bizi şampiyon yapacaklardı değil mi? Özellikle son dönemde fikir ayrılıkları yaşadığımız TFF var. TFF, görev süresi boyunca verdiği veremediği, bazen de nasıl verdiğini mantığa sığdıramadığımız kararlarıyla gündemde.

"KAZANDIĞIMIZ 11 MAÇIN 9'UNUN HAKEMLERİ SONRAKİ HAFTA GÖREV ALMADI"

Kazandığımız 11 maçın 9'unun hakemleri, sonraki hafta görev almadı. Arda Kardeşler, hatırlarsınız ilk maçımızı yönetmişti, 5-0'lık. Ne olduysa 2 hafta görev verilmedi. Sonra Arda Kardeşler 3 penaltımızın verilmediği ve yenildiğimiz Kayserispor maçı sonrasında ertesi hafta maç aldı.

"VEDAT'A NE OLDUYSA CEZA VEREMEDİLER"

Vedat'ı PFDK'ya sevk ettiler. Ceza vereceklerdi ne olduysa veremediler ancak bu şekilde sevkin niyeti nedir, nedendir?

"SADIK ÇİFTPINAR MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ VE FALETTE'İ TRANSFER ETTİK"

Geçmişte bize verilen rakam, bir denkleştirme mantığıyla geri alındı. Biz hep transfer limitinin altında tutulduk. Sadık'a çok teşekkür ediyorum. Maaşından küçük bir kısım feragat etti ve Falette'i transfer ettik.

"NİHAT BEY BİZE SÖYLEDİ, BASINA SÖYLEMEDİ"

Nihat Bey kimle yaptığı görüşmeden sonra limiti yukarı çıkardıklarını açıklamadı. Bize söyledi ama neden basına söylemiyorsunuz? Zorlu'da başka başkanlarla da görüştüğünü söyledi. Bunu neden daha önce söylemiyorsunuz? Keşke diğer başkanların kim olduğunu da açıklasa.

MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP

Sayın Mustafa Cengiz bizimle ilgili konuşuyor, biz cevap verince de Ali Koç sataşıyor oluyor. Bizim puanımızın silinmesine kafayı takmış. Diğer kulüplerden örnek veriyor. Sapla samanı karıştırıyor. Onlar ödemelerin yapılmamasından dolayı silinen puanlar.

Kendisinin hızına yetişemiyoruz. Kendisini anlamak da zor. Kimi zaman yemeklerden kimi zaman hayvanlar aleminden benzetmeler yapıyor. Anlaşılmayınca da şaka yaptım diyerek işin içinden çıkıyor. Çıkalım televizyonda konuşalım. Kulüpler için de üç beş kuruş para kazanırız.

Oyun oynanırken kural değişmez diyip duruyor. Sırf sizin için geçen sezon talimat değişti. Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler müsabakalara iştirak edemez. Sayın Cengiz 150 gün ceza alıyor. Federasyondan mektupla yardım istiyorlar ve bu madde değişiyor.

Mustafa Cengiz, 'Fenerbahçe'den 6 yedik ama o sene şampiyon olduk' diyor ama o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi hangi birine cevap verelim şaşırdık.

Şöyle şeffaflık böyle şeffaflık. Biz açıklamamız gereken her şeyi açıklıyoruz. Biz bilmiyor muyuz geçen sezon 10 bin euro menajerlik ücreti ödediğinizi? 'Ben bilmem 13.6 milyon ödedim ben, yolda mı düştü ben de bilmiyorum' diyor. Nerede şeffaflık?

YARGITAY KARARI VE KURŞUNLANMA OLAYI

Mahkemenin 3 Temmuz sürecinde herhangi bir örgüt olmadığı yönünde verdiği karar çok önemli bir gelişmedir. Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz ve diğer isimlerin örgüt kurmadığı yargıtay tarafından netleştirilmiştir.

Kurşunlanma olayına gelelim. Trabzon coğrafyasında gerçekleşen bu olayın ardından hiçbir delile ulaşılamamıştır. Geçtiğimiz yıl 10 Temmuz'da Trabzon'a ziyaret yapıldı, başsavcı ile görüşüldü. 2019 sonuna dek bu soruşturmanın sonlanacağı söylenmişti.

Kurşunlanma olayına dair en ufak bir detayın bile bugüne kadar bulunamamış olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu böyle devam ederse biz bu olayı da AİHM'e götürmek zorunda kalacağız. Bunu buradan açıklıyoruz.

"GALATASARAY DERBİSİ GELENEKLERİ SÜRDÜRME MAÇI OLACAK"

Bu akşam çok önemli bir maçımız var. Ligin en kuvvetli takımlarından biriyle oynayacağız. İyi bir kadroları, hocaları ve yönetimleri var. Bu akşam soğuk havaya rağmen tribünlerde bir tek koltuk boş kalmasın.

Ligde iç sahadaki bir sonraki maçımız Galatasaray derbisi. Lütfen bugün Alanyaspor maçında ceza alacak bir şey yapmayın. O maç gelenekleri sürdürme zamanı olacak.