Ali Koç'a Trabzon'da büyük tepki

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'a gelerek stadyumdaki yerini aldı. Trabzonspor taraftarları Ali Koç'a ağır tepkiler gösterdi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor taraftarlarının protestosu ile karşılaştı.
Akyazı Stadyumu'na giriş yapan ve mücadeleyi seyredeceği protokol tribününe yönelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ev sahibi taraftarların ağır tepkilerine maruz kaldı.
Bir taraftarın güvenlik koridoruna gelerek Ali Koç'a bağırdığı görülürken, bu sırada Trabzonspor taraftarları ile gerilimli anlar yaşandı. Güvenlik görevlileri Trabzonspor taraftarlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.
(Futbol Arena)
İki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akyazı Stadyumu'na giriş yaptığı anlarda Trabzonspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan Madrid derbisini, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.