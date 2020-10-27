Ali Koç: 'Yaz aylarında yıldızlar karması maçı yapacağız'

İşte Ali Koç'un sözleri:
Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0’lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik.
"TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR"
Motivasyonumun düştüğü çok oldu. Sıkıntılı günler yaşadık. Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz.
"İŞLER RAYINA OTURUYOR"
Sonuçlar iyi geldiğinde, son 5-6 haftada olduğu gibi, o zaman çok daha fazla enerjiniz yüksek oluyor. İlk sene yaşadıklarımızdan dolayı, planladığımız bir sürü yapısal değişikliği ertelemek zorunda kaldık. Şimdi işler rayına oturuyor. En büyük motivasyon, Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek.
"BAYRAM HARÇLIKLARIYLA GİDERDİM"
Ben bayram harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. O gişelerden geçip içeri girdiğin an çok heyecanlı olurdum.
"VOLKAN DEMİREL OLMAK İSTERDİM"
Fenerbahçe tarihinde hangi golü atmak isterdiniz?
Ali Koç: "Golden ziyade ben Sevilla maçında Volkan Demirel'in bizi tur atlatan kurtarışını yapmak isterdim."
Çok taraftarın içindeyim, pandemi bir nebze aramıza girdi, inşallah en kısa sürede normalleşiriz.
"Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız."
"TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI"
Seçimi bu kadar farkla kazanıp kazanmayacağımı bilmiyordum ama son gün de, fark olacak ama hangi tarafta olacağımı tahmin edemiyorum diyordum. Taraftarla iç içeydik, sağ olsunlar sahiplendiler bizi. Farktan da önemlisi, en sıkıntılı günlerimizde taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. İnşallah bu sene de hak ettikleri başarıyı onlara yaşatabiliriz.
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