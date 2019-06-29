Ali Koç transferde gözünü karattı! Stoper için ilk hedef Arsenal'den Shkodran Mustafi

Skrtel ve Neustadter’le yollarını ayıran, kadrosuna da dünya çapında bir stoper katmayı planlayan Fenerbahçe, büyük oynamaya karar verdi… Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isim Arsenal’in Alman yıldızı Shkodran Mustafi… Fransız yıldız Koscielny’den yaşı nedeniyle vazgeçen Fenerbahçe, Arsenal’in satış listesine koyduğu 27 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak. İlk hedef Alman Panzerini 1 yıllığına kiralamak.

İNGİLİZLER DE DUYURDU

Sportif direktör Damien Comolli, Unai Emery tarafından gözden çıkarılan Mustafi hakkında bilgi aldı. Fransız futbol adamı, hafta içinde İngiltere’ye çıkarma yaparak, Arsenal yetkilileriyle bir araya gelecek. Topçular ile söz kesilirse ardından Mustafi ile masaya oturulacak. İngiliz basını da bu transfer iddiasını doğruladı. Ancak İngilizler haberin içeriğinde Mustafi’nin değerinin 25 milyon euro olduğuna ve F.Bahçe’nin bu parayı veremeyebileceğine de değindi.

(Güneş)