Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ali Koç transferde gözünü karattı! Stoper için ilk hedef Arsenal'den Shkodran Mustafi

Ali Koç transferde gözünü karattı! Stoper için ilk hedef Arsenal'den Shkodran Mustafi

Ali Koç transferde gözünü karattı! Stoper için ilk hedef Arsenal'den Shkodran Mustafi

Kadrosuna dünya çapında bir stoper katmayı planlayan F.Bahçe gözünü kararttı. SarıLacivertliler, Arsenal’in 27 yaşındaki Alman stoperi Shkodran Mustafi için harekete geçti.

Skrtel ve Neustadter’le yollarını ayıran, kadrosuna da dünya çapında bir stoper katmayı planlayan Fenerbahçe, büyük oynamaya karar verdi… Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isim Arsenal’in Alman yıldızı Shkodran Mustafi… Fransız yıldız Koscielny’den yaşı nedeniyle vazgeçen Fenerbahçe, Arsenal’in satış listesine koyduğu 27 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak. İlk hedef Alman Panzerini 1 yıllığına kiralamak.

İNGİLİZLER DE DUYURDU

Sportif direktör Damien Comolli, Unai Emery tarafından gözden çıkarılan Mustafi hakkında bilgi aldı. Fransız futbol adamı, hafta içinde İngiltere’ye çıkarma yaparak, Arsenal yetkilileriyle bir araya gelecek. Topçular ile söz kesilirse ardından Mustafi ile masaya oturulacak. İngiliz basını da bu transfer iddiasını doğruladı. Ancak İngilizler haberin içeriğinde Mustafi’nin değerinin 25 milyon euro olduğuna ve F.Bahçe’nin bu parayı veremeyebileceğine de değindi.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
0 beden tarihe mi karışıyor
<p>Kırklareli´ndeki Türkiye´nin ve Avrupa´nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük lon

Avrupa´nın En Büyük Longoz Ormanları Kırklareli´nde!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı