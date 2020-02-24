Ali Koç tarihe adını yazdırdı! Büyük hezimet...

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirip 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, Sarı Lacivertliler’de beklenen etkiyi gösteremedi.

Sarı-Lacivertliler’in 3 Haziran 2018’deki başkanlık seçimlerinde 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alarak Fenerbahçe’deki Aziz Yıldırım devrini kapatan Ali Koç, kulüpte beklenen etkiyi gösteremedi. Aziz Yıldırım’ın yaptığı neredeyse her şeyi eleştirerek, “Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratlarıyla başkanlık koltuğuna oturan Koç yönetimindeki Kanarya, Süper Lig’de geçen sezon adeta kabus yaşadı. Teknik direktör Phillip Cocu, birçok yeni transfer ve kupa hedefiyle başlanan sezonda Fenerbahçe, alınan başarısız sonuçların ardından uzun süre düşme potasında yer aldı. Geçen sezon ligin 10. haftasında Cocu’yla yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna gelen Ersun Yanal, kötü gidişata kısmen çare bulabildi ve kulüp, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu 46 puanla 6. sırada tamamladı.

Hem seri bitti hem de...

Ali Koç yönetiminde ilk sezonda büyük sıkıntılar yaşayan Sarı-Lacivertliler, ikinci sezona da büyük umutlar ve hedeflerle başladı. Ancak bu sezon da işler yolunda gitmedi... Alınan başarısız sonuçlar sebebiyle şampiyonluk yarışında geride kalan Kanarya, yeni büyük şoku da dün akşam yaşadı.

22 Aralık 1999 tarihinden beri Kadıköy’de Galatasaray’a kaybetmeyen Fenerbahçe, 3-1’lik mağlubiyetle 20 yıl sonra evinde Cim-Bom’a kaybetti. Bu sonuçla hem uzun yıllardan beri süregelen bir seriyi kaybeden Fener, ek olarak şampiyonluk yarışında da geriye düştü.

Büyük umutlardan tarihi hezimete

Haziran 2018: Ali Koç, Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zaferle Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

12 Haziran 2018: “Türk futbolunda model olacak yapılanma” sloganıyla yola çıkan Koç, 6 senedir çalışmayan Damien Comolli’yi sportif direktör yaptı. 20 Haziran 2018: Takımı gençleştirme hedefiyle yola çıkan çiçeği burnunda başkan, PSV’nin şampiyon teknik direktörü Phillip Cocu’yu takımın başına getirdi.

Taraftardan özür

30 Eylül 2018: Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, Rize’ye 3-0 kaybetti. Ali Koç taraftarın yanına gitti, özür diledi.

28 Ekim 2018: Kadıköy’deki Ankaragücü yenilgisi sonrası ilk kelle gitti. Phillip Cocu’nun görevine son verildi.

9 Aralık 2018: Başkan Koç, Türk futbolunda eşine az rastlanan bir ceza verdi. Akhisar deplasmanında 3-0 kaybeden futbol takımını İstanbul’a uçakla değil, otobüsle gönderdi!

14 Aralık 2018: Ali Koç, Ersun Yanal için, “Gündemimizde olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak” demişti. Ancak takımı ligde tutması için Yanal’a sarıldı.

24 Aralık 2018: Fenerbahçe, Antalya beraberliği ile tarihinde ilk kez ligin ilk devresini düşme hattında tamamladı.

Ve Comolli gitti

2 Eylül 2019: Yaz transfer dönemi sona erdi. Aylarca Kolarov’un peşinden koşup transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe sezona tek sol bek Hasan Ali ile başladı. Ancak o da sakattı!

16 Ocak 2020: Yaptığı transfer fiyaskolarına rağmen Ali Koç’un toz kondurmadığı Comolli, sol bek ihtiyacı varken yönetimin Falette’e imza attırmasına isyan etti. Başkan bunun üzerine büyük projenin baş kahramanı Comolli’yle yolları ayırdı.

31 Ocak 2020: Ara transfer dönemi bitti. Zanka ve Moses’ı kaybeden Sarı-Lacivertliler, tek transfer hakkında yine sol bek almadı, Falette’e imza attırdı.

23 Şubat 2020: Ligde son 3 maçını kazanamayarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe için tutunulacak tek dal, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 20 senedir süren yenilmezliği sürdürmekti. Olmadı...

Aslan’ın Saracoğlu’ndaki galibiyet hasreti de Ali Koç’a nasip oldu. Takım 23. haftada yarışa havlu attı.

(Fanatik)