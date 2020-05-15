Ali Koç: Şu anda 3 teknik direktörle görüşüyoruz

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:
“Sağlık Bakanımızı tanımıyorum ama kendisinin tüm halkımızı sistematik bir şekilde bilgilendirmesi, güven telkin etmesi, bizleri rahatlatması ve gerçek bir liderlik örneğin sergilemesi bu sürecin böyle atlatılmasını sağladı.”
OBRADOVIC KONUSU
“Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre "en iyi kadroyu kurduk". İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık.
Obradovic bizde kalmak istediği müddetçe burası onun evidir.
Obradovic birkaç kez kontrat uzatma talebimizi iletmemize rağmen sezon sonunda değerlendirme yapmanın doğru olacağını söyledi.”
TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
“Şampiyonluğun en büyük adayıyken son 7 haftada 18 puan kaybetmemiz hayatın akışına aykırı. Bunun iç ve dış etmenleri var.
Futbolcularımızın şampiyonluk inancının zedelenmesine mani olamadık. Öz güvenimiz kayboldu. Takım içi rekabet seviyesini sağlayamadık.
Dış faktörler diye baktığımızda malum yerler diyelim. Hakkaniyetli ve vicdanlı bir şekilde bakarsanız hakem hataları öyle bir noktaya geldi ki...
"FENERBAHÇE DÜŞMANLARI BİLE 'FENERBAHÇE DOĞRANIYOR' NOKTASINA GELDİ"
Hakem hataları öyle bir noktaya geldi ki en azılı Fenerbahçe düşmanları bile 'Fenerbahe doğranıyor' noktasına geldi. Bunun üzerine Samandıra'da 'Ne yaparsak yapalım şampiyon olamayacağız' düşüncesi etkili olmaya başladı. Buna engel olmalıydık, olamadık.
Devre arasında 'Ne yapmalıyız de Fenerbahçe transfer yapmasın' mantığıyla karşılaştık. Falette'i bile Sadık'ın fedakarlığıyla kadromuza katabildik.”
TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFERLER
“3-4 teknik direktörle görüştük. Biriyle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı.
"ŞU ANDA 3 TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, aç, çok çalışan, Türkiye'yi iyi bilen veya buraya çok çabuk adapte olabilecek, 40-50 yaş arasında, çok değişik taktikleri deneyebilecek, cesur olabilecek bir hoca arıyoruz.
Transferde daha çok yerli piyasaya öncelik veriyoruz.
“MART AYINA KADAR TÜM MAAŞLARI ÖDEDİK, İNDİRİM GÖRÜŞMESİ HENÜZ YAPMADIK”
Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık ama yapacağız.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Kızılhan, “PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır” dedi.
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.