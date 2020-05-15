Ali Koç: Şu anda 3 teknik direktörle görüşüyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör transferi konusuna da değinen Koç, "Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, aç, çok çalışan, Türkiye'yi iyi bilen veya buraya çok çabuk adapte olabilecek, 40-50 yaş arasında, çok değişik taktikleri deneyebilecek, cesur olabilecek bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:



“Sağlık Bakanımızı tanımıyorum ama kendisinin tüm halkımızı sistematik bir şekilde bilgilendirmesi, güven telkin etmesi, bizleri rahatlatması ve gerçek bir liderlik örneğin sergilemesi bu sürecin böyle atlatılmasını sağladı.”

OBRADOVIC KONUSU

“Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre "en iyi kadroyu kurduk". İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık.

Obradovic bizde kalmak istediği müddetçe burası onun evidir.

Obradovic birkaç kez kontrat uzatma talebimizi iletmemize rağmen sezon sonunda değerlendirme yapmanın doğru olacağını söyledi.”

TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

“Şampiyonluğun en büyük adayıyken son 7 haftada 18 puan kaybetmemiz hayatın akışına aykırı. Bunun iç ve dış etmenleri var.

Futbolcularımızın şampiyonluk inancının zedelenmesine mani olamadık. Öz güvenimiz kayboldu. Takım içi rekabet seviyesini sağlayamadık.

Dış faktörler diye baktığımızda malum yerler diyelim. Hakkaniyetli ve vicdanlı bir şekilde bakarsanız hakem hataları öyle bir noktaya geldi ki...

"FENERBAHÇE DÜŞMANLARI BİLE 'FENERBAHÇE DOĞRANIYOR' NOKTASINA GELDİ"

Hakem hataları öyle bir noktaya geldi ki en azılı Fenerbahçe düşmanları bile 'Fenerbahe doğranıyor' noktasına geldi. Bunun üzerine Samandıra'da 'Ne yaparsak yapalım şampiyon olamayacağız' düşüncesi etkili olmaya başladı. Buna engel olmalıydık, olamadık.

Devre arasında 'Ne yapmalıyız de Fenerbahçe transfer yapmasın' mantığıyla karşılaştık. Falette'i bile Sadık'ın fedakarlığıyla kadromuza katabildik.”

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFERLER

“3-4 teknik direktörle görüştük. Biriyle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı.

"ŞU ANDA 3 TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, aç, çok çalışan, Türkiye'yi iyi bilen veya buraya çok çabuk adapte olabilecek, 40-50 yaş arasında, çok değişik taktikleri deneyebilecek, cesur olabilecek bir hoca arıyoruz.

Transferde daha çok yerli piyasaya öncelik veriyoruz.

“MART AYINA KADAR TÜM MAAŞLARI ÖDEDİK, İNDİRİM GÖRÜŞMESİ HENÜZ YAPMADIK”

Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık ama yapacağız.”