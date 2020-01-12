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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 16:58
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 16:58

Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı?

Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı"

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Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un konuya ilişkin yaptığı açıklama;

"Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız."

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