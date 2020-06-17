Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.
UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Son 16 turunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi de resmen belli oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçların 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da oynanmasına karar verdi.