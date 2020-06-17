Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.