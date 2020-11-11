Ali Koç: Pamir için Beşiktaş forması giyerim

SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya geldi. Geceye Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un arasında geçen diyalog damga vurdu.

Beşiktaş'ın SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp başkanlarının, birçok ünlü ismin ve Pamir'in ailesinin bir araya geldiği yardım kampanyası Beşiktaş YouTube kanalından yayınlandı.

Önemli mesajların verildiği canlı yayında Ali Koç, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Ali Koç'a "Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun" şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye "Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim." derken Çebi bu cevaba "Harikasın" şeklinde karşılık verdi. İki başkan arasında geçen bu diyalog büyük alkış topladı.