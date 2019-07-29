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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07

Ali Koç, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Marsilya'ya gitti

Ali Koç, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Marsilya'ya gitti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.

Fenerbahçe transferler için tekrar düğmeye bastı. Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti. asistanaliz.com 'un edindiğe bilgiye göre Fenerbahçe transfer döneminin başından  bu yana gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı. 

Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde Brezilyalı yıldızın transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.  

MAKSİMUM 5-6 MİLYON EURO 

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Marsilya’nın 9 milyon Euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken Fenerbahçe'nin hedeif 5-6 milyon Euro bandında transferi sonlandırmak.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferini bu görüşmede bitirilmek istemesinin en temel sebeplerinden biri de Sambacı'nın bir önce takıma katılması ve ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilecek durumda olması.

(Asist Analiz)

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