  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 00:01

Ali Koç kulübeye o ismi istiyor

Ali Koç kulübeye o ismi istiyor

Paylaş

Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ

FRANSIZ gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda F.Bahçe’nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Hollandalı Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı. Ancak Başkan Ali Koç’un Kuyt planı başka. Başkan Koç, başarılı isim ile kesinlikle çalışmak istiyor. Ali Koç, Hollandalı spor adamını yardımcı antrenör olarak kadroya katmayı planlıyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

YALÇIN KOŞUKAVAK İDDİASI

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın ismi ise yeni sezonda F.Bahçe altyapı direktörü olarak geçiyordu. Ancak yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Koşukavak ismi teknik direktör olarak da Sarı-Lacivertliler’in kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Emre Belözoğlu, 47 yaşındaki çalıştırıcıya çok güveniyor. Fenerbahçe’de Yalçın Koşuvak-Kuyt formülü de gündemde. Bu konudaki son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.

EMRE, SERKAN REÇBER’İ İSTİYOR

F.Bahçe’de Sportif Direktörlük koltuğuna ise yeni sezonda Emre Belözoğlu oturacak. Belözoğlu kendi ekibi konusunda da çalışmalara başladı. Başarılı isim ekibine Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber’i katmak istiyor. Emre, Reçber’in oyuncu havuzundan ve sportif direktörlük tecrübesinden faydalanmayı düşünüyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'a '19 Mayıs' ambargosu

title

PSV Eindhoven'da futbolcular maaş indirimini kabul etti

title

Klopp: 'Seyircisiz de futbol oluyormuş...'

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç kulübeye o ismi istiyor
Ali Koç kulübeye o ismi istiyor

Ali Koç kulübeye o ismi istiyor

Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

Süper Lig devi, Hollandalı yıldızla anlaşmaya vardı
Süper Lig devi, Hollandalı yıldızla anlaşmaya vardı

Süper Lig devi, Hollandalı yıldızla anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.

Kanarya'da Molina sesleri
Kanarya'da Molina sesleri

Kanarya'da Molina sesleri

Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.

Sturridge dönmeye hazırlanıyor
Sturridge dönmeye hazırlanıyor

Sturridge dönmeye hazırlanıyor

Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…

Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha
Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha

Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha

West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.

Mariano yerine Alan Mozo geliyor
Mariano yerine Alan Mozo geliyor

Mariano yerine Alan Mozo geliyor

Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.