Ali Koç kulübeye o ismi istiyor

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ
FRANSIZ gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda F.Bahçe’nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Hollandalı Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı. Ancak Başkan Ali Koç’un Kuyt planı başka. Başkan Koç, başarılı isim ile kesinlikle çalışmak istiyor. Ali Koç, Hollandalı spor adamını yardımcı antrenör olarak kadroya katmayı planlıyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
YALÇIN KOŞUKAVAK İDDİASI
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın ismi ise yeni sezonda F.Bahçe altyapı direktörü olarak geçiyordu. Ancak yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Koşukavak ismi teknik direktör olarak da Sarı-Lacivertliler’in kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Emre Belözoğlu, 47 yaşındaki çalıştırıcıya çok güveniyor. Fenerbahçe’de Yalçın Koşuvak-Kuyt formülü de gündemde. Bu konudaki son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.
EMRE, SERKAN REÇBER’İ İSTİYOR
F.Bahçe’de Sportif Direktörlük koltuğuna ise yeni sezonda Emre Belözoğlu oturacak. Belözoğlu kendi ekibi konusunda da çalışmalara başladı. Başarılı isim ekibine Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber’i katmak istiyor. Emre, Reçber’in oyuncu havuzundan ve sportif direktörlük tecrübesinden faydalanmayı düşünüyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.
Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…
West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.