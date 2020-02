Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.

İstanbul'da önemli bir zirve yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta sonu oynanacak zorlu derbiler öncesi bir araya geldi. Saat 16.00'da başlayan toplantı 1.5 saat sürdü.

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'in haberine göre; toplantıda başkanlar arasındaki sert mesajların yarattığı ortam masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya, başkanlara, "Devlet de taraftar da kavga istemiyor. Toplumun, taraftarların gerilmesini istemiyoruz. Futbol bir oyun... Söylemlerinizde barışçıl olmaya özen göstermelisiniz" dedi. Zaman zaman başkanlar da söz aldı, karşılıklı duygularını paylaştı.

KOÇ: BENİ ÇOK ÜZÜYORSUN CENGİZ: CEVAP VERİYORUM

Ali Koç, Mustafa Cengiz'e, "Sayın Başkan, konuşmalarınız beni üzüyor" dedi. Bunun üzerine Cengiz de, "Ben hep senin konuşmalarından sonra cevap vermek zorunda kalıyorum. Taş hep senden geliyor. Asıl ben üzülüyorum. Size yanıt vermek zorunda kalıyorum. Sizinle ilgili sizden evvel hiç açıklamamız olmadı" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkışta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile tokalaşırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile de sarılarak samimi görüntüler verdi.

TRABZON'U EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, her zaman iyi diyalogdan yana olduklarını belirtip, "Misafir seven, misafire değer veren bir toplumuz. Stadımıza gelen her rakip gibi Trabzonspor'u da en iyi şekilde ağırlayacağız. Beşiktaş'a yakışan budur. Sahada mücadelenin olduğu ancak oyun dışında gerginliğin olmadığı bir karşılaşma diliyorum" dedi.