  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Ali Koç, İdlib'ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle FBTV'deki programı iptal ettiğini açıkladı
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:12
  • |
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:20

Ali Koç, İdlib'ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle FBTV'deki programı iptal ettiğini açıkladı

Ali Koç, İdlib'ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle FBTV'deki programı iptal ettiğini açıkladı

Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün FBTV’de gündeme dair yapacağı açıklamaları İdlib’ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle iptal ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili FBTV canlı yayınında kısa bir açıklama yapan Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık. İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik.

Sizlerden özür diliyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Olympiakos, Beşiktaş'tan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

title

Milli bisikletçi Azize Bekar, Belçika'ya transfer oldu

title

Stephen Curry: 'NBA'e gitme ilhamını Kobe'den aldım'

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç, FBTV'deki programı iptal etti
Ali Koç, FBTV'deki programı iptal etti

Ali Koç, FBTV'deki programı iptal etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün FBTV’de gündeme dair yapacağı açıklamaları İdlib’ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle iptal ettiklerini açıkladı.

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia
Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Başkan az önce açıkladı: Fenerbahçe maçı ertelenebilir
Başkan az önce açıkladı: Fenerbahçe maçı ertelenebilir

Başkan az önce açıkladı: Fenerbahçe maçı ertelenebilir

Yoğun kış şartları futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'da mahsur kaldı. Kırklareli'nin Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ve Beşiktaş Luce'yi resmen açıkladı
Ve Beşiktaş Luce'yi resmen açıkladı

Ve Beşiktaş Luce'yi resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar
Ersun Yanal'dan FLAŞ karar

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Saracchi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Saracchi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Saracchi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 12 Şubat Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.