'Ali Koç hakemlerden şikayet edemez'

AKŞAM
MUSTAFA Cengiz, hakem hatalarından dert yanan Ali Koç’a ise bu sözlerle seslendi: “Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler, ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız (Ali Koç), Kulüpler Birliği’nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz! Hakemleri sürekli yıpratmaya, zan altında bırakmaya hakkınız yok! Biz de yıpranmış hakemlerin devam etmesini istemiyoruz, adil olsun, adalet dağıtmaya çalışmasın! Eyyamcılık yapmasın.”
Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...
Kadıköy’deki dev maçın stratejisi, yarınki Beşiktaş-Trabzonspor maçına göre şekillenecek…
ÖNCEKİ gün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye dün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida’ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.
TSYD’NİN 4 büyük kulübün başkanını buluşturma çağrısına Trabzonspor’dan olumlu yanıt gelmedi.