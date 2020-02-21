'Ali Koç hakemlerden şikayet edemez'

Cengiz: Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız (Ali Koç), Kulüpler Birliği’nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz.

AKŞAM

MUSTAFA Cengiz, hakem hatalarından dert yanan Ali Koç’a ise bu sözlerle seslendi: “Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler, ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız (Ali Koç), Kulüpler Birliği’nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz! Hakemleri sürekli yıpratmaya, zan altında bırakmaya hakkınız yok! Biz de yıpranmış hakemlerin devam etmesini istemiyoruz, adil olsun, adalet dağıtmaya çalışmasın! Eyyamcılık yapmasın.”