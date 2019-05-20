Ali Koç: En son konuşacak kişi Ergin Ataman'dır!

Ali Koç, Ergin Ataman'dan özür dilemeyeceğini belirtirken, "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın tribünlere küfür ettiğini belirten başkan, "Maçtan sonra bazı olaylar yaşandı. Kısa da olsa bu olayların ele alınması maçın önüne düşüyor. Üçüncü bir ülkede, iki Türk takımı arasındaki olaylar keşke olmasaydı. Ancak olayların doğru anlatılması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı, salonu terk etmedi ve çok büyük çoğunluğu Anadolu Efes'i gönülden destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadı. Son 25 saniye kala Ergin Ataman'a 'Mola alsana' diye tezahüratlar yapıldı. Bu tezahüratlar üzerine Ergin Ataman iki kez Fenerbahçe tribününe dönerek çok ağır küfürler etti. Ekrana yansıdı, salondaki taraftarlar da bunu duydu. İşin boyutu orada değişti. taraftarlar tepki verdi, bazı yerlerde iş fiziki duruma geldi. Çok şükür daha fazla büyümedi. Fenerbahçe camiasına ve hiçbir camiaya küfür edilmemelidir. Hele bir spor adamı tarafından bunun yapılması kabul edilemez." diye konuştu.