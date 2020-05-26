Ali Koç: En doğru karar oynamak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın bayramını kutlarken gündemdeki konulara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

GELİRLERİMİZİN YÜZDE 80'İ BANKALARA GİDİYOR



Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Gelirlerimizin yüzde 80’i direkt bankalara gidiyor. Gemiyi yüzdürebilmek kolay değil. Gelirlerimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. 40-50 milyon dolar borç azalttık. Birinci önceliğimiz gemiyi yüzdürüp limana getirebilmek. İkinci önceliğimiz ise finansal yol haritasında bu borçları indirebilmek.

"DEVLETİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE BU İŞİ BAŞARABİLİRİZ"



Sportif açıdan bakınca voleybol, basketbol var. Euroleague iptal edildi, Olimpiyatlar iptal edildi. Pek çok branşta erteleme ve iptaller oldu. Geriye bir tek futbol kalıyordu. Federasyonun verdiği karar zor bir karar. Yurt içinde, dışında tartışmalar var. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli

Futboldaki iptalin etkisi, diğer sporlar gibi olmayacaktır. Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması.

Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran’dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz."