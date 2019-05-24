Ali Koç, Emre Belözoğlu ile Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluşup transferi bitirdi

İkili, saat 18.30'da restorana giriş yaptı. Başkan ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

KAPTAN OLMANI İSTİYORUZ

Başkan Ali Koç'un hem futbola Fenerbahçe'de veda etmesi hem de sonraki kariyerini sarı-lacivertli kulüpte planlaması adına Emre'ye böyle bir teklif sunduğu belirtildi. Koç'un gelecek sezona dair Emre'ye, "Bu sezon takım olgusunu oluşturamadığımız için başlangıçta sorunlar yaşadık. Bu nedenle hem kariyerine hem Fenerbahçeliliğine saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var. 1 yıllık süreçte takım yapısının oluşturulması ve Fenerbahçe ruhunu takımın anlaması için bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

İMZA MİLLİ MAÇLAR SONRASI

Emre Belözoğlu da Başkan'ın bu teklifine, "Fenerbahçe için bir görev varsa, bize sorgusuz sualsiz kabul etmek düşer" yanıtını verince taraflar el sıkıştı. Emre'nin futbolu bırakmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte idari kadroda görev yapacağı ve tarafların 3 yıllık bir plan konusunda anlaştıkları da öğrenildi.

1980 doğumlu Emre, sözleşmeyi imzalarsa Fenerbahçe tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olacak. Öte yandan sakatlığı sebebiyle bugün Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan olan Emre Belözoğlu'un Başakşehir'deki takım arkadaşları ile de vedalaştığı ifade edildi.

(Sabah)