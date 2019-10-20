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Ali Koç: Çok zevksiz bir maçtı

Ali Koç: Çok zevksiz bir maçtı

Fenerbahçe, Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakayı statta takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizlispor maçının ardından zevksiz bir karşılaşma olduğunu fakat kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı:

"VİTES ARTTIRMAMIZ LAZIM"

Zevksiz bir maçtı. Açıkçası genele bakınca ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık ve kazandığımız için mutluyuz. Birkaç vites daha arttırmamız lazım. Bugün maçta Allah'a şükür kazandık. Önemliydi kazanmamız. 3 puan önemliydi. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum."

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