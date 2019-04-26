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  3. Ali Koç, Cenk Tosun transferi için bizzat devrede: Bu transferi bana bırakın

Ali Koç, Cenk Tosun transferi için bizzat devrede: Bu transferi bana bırakın

Ali Koç, Cenk Tosun transferi için bizzat devrede: Bu transferi bana bırakın

Akşam TV’de Enes Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı Hat Trick programında Akşam Gazetesi editörlerinden Orçun Özateş, Everton’ın gözden çıkardığı Cenk Tosun’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Everton’ın satış listesine koyduğu Cenk Tosun için Fenerbahçe devreye girdi. Orçun Özateş, Ali Koç’un özellikle takımda görmek istediği milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Özateş, başkan Koç’un bu transferle bizzat ilgileneceğini belirterek, “Cenk Tosun kariyerini İngiltere’de sürdürmek istiyor fakat aldığım bilgiye göre Ali Koç’un özellikle Cenk Tosun’u istediği, birebir görüşmeler yapacağı yönünde. Başkan yönetime ‘Bu transferi bana bırakın’ talimatı vermiş. Cenk Tosun’un önceliği ise İngiltere’de devam etmek” ifadelerini kullandı.

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