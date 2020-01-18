  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 23:06
  • |
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 23:10

Ali Koç: Artık durum dayanılamayacak hale geldi

Ali Koç: Artık durum dayanılamayacak hale geldi

Paylaş

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. "Bize manevra alanı tanınmıyor" denen Koç, durumun kendileri açısından dayanılmayacak bir hal aldığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın şuan transfer yapamadığını açıkladı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, transfer gündemiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunurken, acil olarak Tahkim'e gideceklerini ifade etti.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum."

"Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı."

"Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor."

"Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı. Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

title

Ersun Yanal: Biz öyle şeylere tenezzül etmeyiz

title

Emre Belözoğlu: Bizden istenileni vermek istiyoruz

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe zorlu deplasmandan çıktı
Fenerbahçe zorlu deplasmandan çıktı

Fenerbahçe zorlu deplasmandan çıktı

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

'Artık durum dayanılamayacak hale geldi'
'Artık durum dayanılamayacak hale geldi'

'Artık durum dayanılamayacak hale geldi'

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. "Bize manevra alanı tanınmıyor" denen Koç, durumun kendileri açısından dayanılmayacak bir hal aldığını belirtti.

'Biz öyle şeylere tenezzül etmeyiz'
'Biz öyle şeylere tenezzül etmeyiz'

'Biz öyle şeylere tenezzül etmeyiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Vedat Muriqi'den tartışılan kırmızı kart
Vedat Muriqi'den tartışılan kırmızı kart

Vedat Muriqi'den tartışılan kırmızı kart

Süper Lig'de 18. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Lukas Podolski Antalya'ya geliyor
Lukas Podolski Antalya'ya geliyor

Lukas Podolski Antalya'ya geliyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.

Cenk Tosun ilk golü attı
Cenk Tosun ilk golü attı

Cenk Tosun ilk golü attı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu adam çok farklı! İlk maçında şov
Bu adam çok farklı! İlk maçında şov

Bu adam çok farklı! İlk maçında şov

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.