Ali Koç, ameliyat olan Max Kruse ve Fernando Muslera'yı ziyaret etti

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.

Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.

Beşiktaş'ta yeni 'bir numara' belli oldu Beşiktaş'ta yeni 'bir numara' belli oldu 1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.

Final aşkına Final aşkına İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...

Beşiktaş'a sakatlık şoku Beşiktaş'a sakatlık şoku Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.