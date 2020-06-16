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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 13:33
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Ali Koç, ameliyat olan Max Kruse ve Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Ali Koç, ameliyat olan Max Kruse ve Fernando Muslera'yı ziyaret etti

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan Max Kruse ve Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

Apandisit ameliyatı geçiren Fenerbahçeli Max Kruse ve kaval kemiğinden ameliyat edilen Galatasaraylı Fernando Muslera'yı ziyaret eden Ali Koç geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Aynı hastanede kalan iki oyuncuya yaptığı ziyaret ile moral veren Ali Koç, oyuncularla kısa bir görüşme yaparak sohbet etti.

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