Ali Koç 14.5 milyon dolara malikane satın aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Hollywood'un Bird Streets mahallesinde 14.5 milyon dolara lüks bir malikane satın aldı.
Variety'de James McClain imzasıyla çıkan habere göre; malikanenin bir dönem sahibinin Hard Rock Cafe'nin sahibi olan ve 2019'da vefat eden Harry Morton olduğu belirtilirken, evin orijinal değerinin ise 19 milyon dolar olduğu ve pazarlıklar sonucu 4.5 milyon dolar indirimle satın alındığı ifade edildi.
ŞEHİR, OKYANUS VE ADA MANZARASI
Malikanenin 8 banyosu, 5 yatak odası ile birlikte toplam 930 metrekare olduğu bilgisi verilirken, Los Angeles şehir görüntüsü ile birlikte Pasifik Okyanusu ve Catalina Adası'nın da net bir şekilde göründüğü, harika bir manzarası olduğu vurgulandı.
EVİN GİRİŞİNDE YAPAY ŞELALE
Evin özel bir mimari çalışmasının sonucu olduğu, evin girişinde bir şelale olduğu ve bu şelaleden geçerek eve ulaşıldığı bilgisi verildi.
"BU FİYATI NAKİT ÖDEDİLER"
Variety Magazine, "İş insanı Ali Yıldırım Koç ve eşi Nevbahar gayrimenkulün fiyatını gördü ve 14.5 milyon dolara satın aldı. İndirimli fiyatın tamamını nakit olarak ödediler. Bu, çiftin kolayca yapabileceği bir şeydi. Forbes, Koç'un net varlığının 1 milyon olduğunu yazarken akrabalarıyla birlikte kolektif varlıklarının 8 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu da onları Türkiye'nin en varlıklı ailesi haline getiriyor" yorumunu yaptı.
Devre arası transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı ön libero Matheus Fernandes'i kiralamak için Katalan deviyle görüşmelere başladı. Barça'nın bu transfer için Cimbom'a zorluk çıkarmayacağı hatta oyuncuyu bonservisiyle dahi verebileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta seçim yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
Salgın sürecinde büyük bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir darbe de UEFA vurdu ve koronavirüsü bahane göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.