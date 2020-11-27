Ali Fatinoğlu: 'Mali raporları incelemeden adaylık açıklanamaz'

Galatasaray Başkan adayları arasında ismi geçen Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı camianın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.
Başkan Mustafa Cengiz'in adaylığı konusunda karar verememesini eleştiren Fatinoğlu, "Aralık sonu seçim ilanı yapmış bir Başkan, hala adaylık konusunda karar veremiyor. Yani camia önünü göremiyor. Galatasarayımız cidden gerek mali gerek idari yönden fevkalade sıkıntılı günler geçiriyor" dedi.
Ayrıca, "Başkan, en azından 2021'de yapılması gereken olağan ve seçimli genel kurul tarihlerini net biçimde açıklamalıdır" dedi.
RESMİ KAYNAĞA DAYANMIYOR
Yönetim çalışmaları yapan ancak adaylığını henüz açıklamayan Ali Fatinoğlu, resmi mali raporları görmek istediğini kaydetti.
Fatinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübün resmi mali raporlarını ciddiyetle incelemeden, adaylık açıklaması yapmayı gayrı ciddi buluyorum. Bugün hiç kimse, kulübün mali bilgilerini bildiğini ifade edemez. Çünkü hiçbir bilgi, resmi bir kaynağa dayanmıyor. Ben tabii ki yönetim ve idari kadro adaylarımın tespiti yönünde gerekli çalışmaları yapıyorum. Geçen dönem de yaptığım gibi… Ama bu benim adaylığımı açıklamam için asla yeterli değildir."
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