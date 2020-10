Ali Eren, Beşiktaş yönetimine ateş püskürdü: Herkesle problemleri var, tecrübesizler

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturmuş eski futbolcu Ali Eren Beşerler, siyah-beyazlı yönetim hakkında, “Yönetimle herkes arasında biraz problem var. Yönetim insanları yakalayamıyor. Aslında tecrübesizler. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu” dedi.

Beşiktaş formasını 1996-1997 sezonundan 2002-2003 sezonuna kadar terleten ve dönemin siyah-beyazlı kadrosunun önemli oyuncuları arasında bulunan Ali Eren Beşerler, İhlas Haber Ajansı muhabirine Beşiktaş’ın ligdeki durumundan, yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki düşüncelerine kadar birçok konuda açıklamada bulundu.



“BEŞİKTAŞ CAMİASININ İSTEDİĞİ ORTAM ŞU ANA KADAR OLUŞMADI”



Siyah-beyazlı takımın sezona istediği gibi başlayamadığını dile getirerek sözlerine başlayan Beşerler, “Beklediğimiz çıkışı sezon başında yakalayamadı. Şu ana kadar mağlubiyetler, beraberlikler oldu. Hem taraftarların hem Beşiktaş camiasının istediği ortam şu ana kadar oluşmadı. Denizli maçını 3-2 yendik, bu ortam inşallah yavaş yavaş oluşmaya başlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM İNSANLARI YAKALAYAMIYOR”



Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yönetimini tecrübesiz bulduğunu aktaran Ali Eren Beşerler, “Yönetimle herkes arasında biraz problem var. Yönetim insanları yakalayamıyor. Sürekli çıkıp açıklamalar yapıyorlar, bunlar da ister istemez kendilerine olumsuz şekilde geri dönüyor. Aslında tecrübesizler. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. İçlerinde önceden futbol oynamış büyüğümüz veya bizlerden biri olmuş olsaydı bu açıklamalar daha farklı olurdu. Çünkü işi bilenler biziz. Yönetim kademesinde onlar var ama Türkiye’de hiçbir takımın yönetimine futbolcular maalesef giremiyor. Hep iş adamları yönetiyor, aslında futbolu futbolcuların yönetmeleri lazım. Burada eksiklikleri var yöneticilerimizin. Umarım onu da en kısa zamanında giderirler. İletişim problemi yaşıyorlar taraftarla, hocayla gördüğüm kadarıyla. Bir açıklama oluyor hemen cevap verme gereği duyuyorlar. Aslında bu açıklamaları yaparken enine boyuna iyi tartıp daha sonrasına iyi düşünüp, ne getireceğini ve ne götüreceğini ön görüp onun sonrasında açıklama yapmaları lazım” şeklinde konuştu.

“SERGEN HOCANIN ARKASINDAYIZ”



Teknik Direktör Sergen Yalçın’a camianın sabretmesi gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı eski futbolcu, “Sergen hocaya 15 sene verilmesi lazım. 15-20 sene Sergen hocanın bizim takımımızda kalması lazım. Biliyorsunuz mali anlamda kötü zamanlar geçiriyoruz. Kalkıp da iyi futbolcular alamıyorsunuz. Bütün sorumluluğu, sıkıntıyı Sergen hocanın üzerine yıkamazsınız. Gerçi başarının sahipleneni çoktur ama başarısızlığın sahibi bir tanedir, o da hocadır her zaman. Ama ben Sergen hocanın çok büyük bir hoca olduğuna inanıyorum. Ona sonuna kadar destek veriyorum. Beşiktaş bu sene 5. de, 6. da bitirse benim için hiç sorun değil. Zaten Beşiktaş her sene şampiyon olamıyor, olamıyorsunuz. Her sene şampiyonluğa oynuyorsunuz ama olamıyorsunuz. Kendi kökünden, öz kaynağından gelmiş bir oyuncunun kendi kulübünde antrenörlük yapması ve başarı yakalaması için ona hakikaten geniş bir zaman verilmesi lazım. Ona sabretmeleri lazım. Biz sonuna kadar Sergen hocanın arkasındayız” diye konuştu.