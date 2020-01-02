Ali Çetin'den Rodallega sözleri: Bana gelen teklif yok, belki sportif direktöre vardır

Kolombiyalı golcü için teklif gelmediğini söyleyen Başkan Çetin, "Bana direkt gelen bir teklif yok. Sportif direktörün görüştüğü belki vardır bilmiyorum ama... Sonuçta burası da bir nevi ticarethane. Ancak biz Rodallega ile yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.