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  3. Ali Çetin'den Rodallega sözleri: Bana gelen teklif yok, belki sportif direktöre vardır

Ali Çetin'den Rodallega sözleri: Bana gelen teklif yok, belki sportif direktöre vardır

Ali Çetin'den Rodallega sözleri: Bana gelen teklif yok, belki sportif direktöre vardır

Süper Lig'de devre arasına 22 puanla 11. sırada giren Denizlispor'da başkan Ali Çetin, yıldız santrfor Hugo Rodallega için A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı golcü için teklif gelmediğini söyleyen Başkan Çetin, "Bana direkt gelen bir teklif yok. Sportif direktörün görüştüğü belki vardır bilmiyorum ama... Sonuçta burası da bir nevi ticarethane. Ancak biz Rodallega ile yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.


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