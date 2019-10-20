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  3. Ali Çetin: Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız

Ali Çetin: Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız

Ali Çetin: Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise Fenerbahçe'yi tebrik ettiklerini ifade etti.

Çetin, takımın aldığı mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Artık bu vicdanın son noktası. Yazıklar olsun. Bu insanlar 5 lira çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki bu şehir 1 milyon 100 bin nüfuslu. Böyle bir haksızlık eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun. Bu kadar bir kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı. Bizim hak ettiğimiz penaltı yok. Bugüne kadar da hep sustuk. Artık bundan sonra susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar kibarca hareket ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız. Bu hak kimsenin yanında kalmaz. Emin olun. Ortada oynanan maç burada. Penaltı var. İncelenip hakemlerin gereken cezayı çarptırılmasını istiyoruz. Hakemin kesinlikle kasıtlı kararlar verdiğini inanıyorum. Bundan sonra konuşacağız, susma zamanı geçti. Biz konuşmazsak bu şehir konuşacak."

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