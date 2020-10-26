Ali Çetin: 'Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık!'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı tebrik ettiğini ancak Anadolu kulüplerine karşı "emek hırsızlığı" yapıldığını savundu.

Maçta VAR'dan tekrar izlenen Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki pozisyonun penaltı olduğunu aktaran Çetin, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler Anadolu kulüplerinde, yukarıdakiler gibi olmuyor. Burada gerçekten emek emek, tırnaklarla bir yerlere geliniyor. Ondan dolayı bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Çetin, gerekli itirazları yapacaklarını vurgulayarak, "İtiraz da yapsanız, burada insanlara karşı bir emek kaybı var. Bu kolay değil, insanın içi acıyor. Aleyhimize bunun daha hafifleri penaltı olarak verildi. Biz sesimizi çıkartmadık. Bu barizdi, bu emeğin harcanması." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumlu'nun kasığında bir yırtık meydana geldiğini ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"3 sakatımız vardı, 1 oyuncumuzun da Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bir gün sonraki testi de negatif çıktı ancak bakanlığın sisteminden değiştirme şansımız olmadığı için futbolcu kardeşimizi oynatamadık. Yani 6 sakatla Denizlispor'u izledi Türkiye. İyi bir mücadele verdik. Penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar izleyince benim ne demek istediğimi anlayacaklar."

Çetin, şehrin hakkını yedirmemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.