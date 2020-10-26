  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Ali Çetin: 'Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık!'

Ali Çetin: 'Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık!'

Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı tebrik ettiğini ancak Anadolu kulüplerine karşı "emek hırsızlığı" yapıldığını savundu.

Maçta VAR'dan tekrar izlenen Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki pozisyonun penaltı olduğunu aktaran Çetin, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler Anadolu kulüplerinde, yukarıdakiler gibi olmuyor. Burada gerçekten emek emek, tırnaklarla bir yerlere geliniyor. Ondan dolayı bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Çetin, gerekli itirazları yapacaklarını vurgulayarak, "İtiraz da yapsanız, burada insanlara karşı bir emek kaybı var. Bu kolay değil, insanın içi acıyor. Aleyhimize bunun daha hafifleri penaltı olarak verildi. Biz sesimizi çıkartmadık. Bu barizdi, bu emeğin harcanması." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumlu'nun kasığında bir yırtık meydana geldiğini ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"3 sakatımız vardı, 1 oyuncumuzun da Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bir gün sonraki testi de negatif çıktı ancak bakanlığın sisteminden değiştirme şansımız olmadığı için futbolcu kardeşimizi oynatamadık. Yani 6 sakatla Denizlispor'u izledi Türkiye. İyi bir mücadele verdik. Penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar izleyince benim ne demek istediğimi anlayacaklar."

Çetin, şehrin hakkını yedirmemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir salladı ama yıkamadı
Başakşehir salladı ama yıkamadı

Başakşehir salladı ama yıkamadı

Epureanu: 'Oyunu domine eden taraf bizdik'
Epureanu: 'Oyunu domine eden taraf bizdik'

Epureanu: 'Oyunu domine eden taraf bizdik'

Başakşehirli Mehmet Topal Avrupa'da 'dalya' dedi
Başakşehirli Mehmet Topal Avrupa'da 'dalya' dedi

Başakşehirli Mehmet Topal Avrupa'da 'dalya' dedi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi
PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile PSG karşılaştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye dönüşünü resmen açıkladı
Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye dönüşünü resmen açıkladı

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye dönüşünü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile sportif direktörlük konusunda 2020-21 sezonu için anlaşma sağladı.

Bursaspor'da iki kadro dışı birden
Bursaspor'da iki kadro dışı birden

Bursaspor'da iki kadro dışı birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'
'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.