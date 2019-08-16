Ali Çetin: Allah bizi bu şehre mahcup etmesi

Denizlispor Başkanın açıklamaları şu şekilde;
2-0 kazanacağız dedik, öyle bitti. Çocukların hepsine teşekkür ederiz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Allah bizi bu şehre mahcup etmesin. Biz geleli 11 ay oldu. 11 aydan beri bu şehir bizi yalnız bırakmadı. Bu insanlar bizi yalnız bırakmadı. Biz bu insanların hakkını ödeyemeyiz. Çok duyguluyuz. 5 yaşında insandan 90 yaşındaki insana kadar herkes bize sahip çıkıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından transferi merakla beklenen Radamel Falcao hakkında konuştu. Albayrak, Falcao'nun büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceğini duyurdu.
Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah - beyazlı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.
Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.