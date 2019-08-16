Ali Çetin: Allah bizi bu şehre mahcup etmesi

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizlispor - Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Denizlispor Başkanın açıklamaları şu şekilde;

2-0 kazanacağız dedik, öyle bitti. Çocukların hepsine teşekkür ederiz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Allah bizi bu şehre mahcup etmesin. Biz geleli 11 ay oldu. 11 aydan beri bu şehir bizi yalnız bırakmadı. Bu insanlar bizi yalnız bırakmadı. Biz bu insanların hakkını ödeyemeyiz. Çok duyguluyuz. 5 yaşında insandan 90 yaşındaki insana kadar herkes bize sahip çıkıyor.