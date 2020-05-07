Alex'ten Ümit Özat ve Arda Turan'a sürpriz

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı.
Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.
Nijerya basını, Galatasaray'ın yeni sezonda Ahmed Musa'yı kiralamak için girişimde bulunacağını yazdı.
Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Ümit Özat ile Arda Turan'ın birlikte gerçekleştirdikleri Instagram canlı yayınına yorum yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Jose Callejon'u gündemine alan Fenerbahçe'ye İspanyol oyuncudan kötü haber geldi.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Elia transferi neden olmadı? Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, transfer açıklamalarında bulundu. Elia, Beşiktaş'a transfer iddialarını değerlendirdi.