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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 23:48
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 23:48

Alex'ten Ümit Özat ve Arda Turan'a sürpriz

Alex'ten Ümit Özat ve Arda Turan'a sürpriz

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Ümit Özat ile Arda Turan'ın birlikte gerçekleştirdikleri Instagram canlı yayınına yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı.

Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.

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