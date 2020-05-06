Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

AKŞAM
Brezilyalı oyuncu hangi takımı çalıştırmayacağı sorusuna, “Taraftar ve aile üyesi olarak kişisel bağım olan tek kulüp Coritiba. O zaman örneğin Athletico MG’ya gidersem zor bir ilişki olur. Bence gereksiz olur. Ama başka bir yere değil. Profesyonel olacağım. Eğer kulüpler bir profesyonelin kulübü yönetebileceğini düşünüyorsa, konuşuruz” ifadelerini kullandı. Efsane ismin bu ifadeleri, ‘Galatasaray’a açık kapı bıraktı’ yorumları yapılmasına neden oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.
İspanyol basınında Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı.