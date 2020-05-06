Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…

AKŞAM

Brezilyalı oyuncu hangi takımı çalıştırmayacağı sorusuna, “Taraftar ve aile üyesi olarak kişisel bağım olan tek kulüp Coritiba. O zaman örneğin Athletico MG’ya gidersem zor bir ilişki olur. Bence gereksiz olur. Ama başka bir yere değil. Profesyonel olacağım. Eğer kulüpler bir profesyonelin kulübü yönetebileceğini düşünüyorsa, konuşuruz” ifadelerini kullandı. Efsane ismin bu ifadeleri, ‘Galatasaray’a açık kapı bıraktı’ yorumları yapılmasına neden oldu.