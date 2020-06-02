Alexandru Maxim, Gaziantep FK'ye tazminat ödeyebilir

Gaziantep FK'nın Alman ekibi Mainz'dan kiraladığı Alexandru Maxim, sözleşmesinin 31 Mayıs 2020 tarihinde bittiğini kulübe bildirerek kontratını tek taraflı feshetmişti ancak FIFA'da yer alan statü ve transfer tüzüğünde bulunan, 'Bir sözleşme sezon devam ettiği müddetçe tek taraflı feshedilemez' maddesi gereğince Maxim ve kulübü Mainz, Gaziantep FK'ya bu fesihten dolayı tazminat ödeyebilir.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Mainz’dan kiraladığı Alexandru Maxim, sözleşmesinin 31 Mayıs 2020 tarihinde bittiğini kulübe bildirerek kontratını tek taraflı feshedip takımdan ayrıldı. FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’nde ise, ’Bir sözleşme sezon devam ettiği müddetçe tek taraflı olarak feshedilemez’ maddesi yer alıyor.



Konuyla ilgili Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, İHA’ya açıklamalarda bulundu. "Maxim’in bu gerekçesi hukuken geçerli değil" diyen Bilgiç, "FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’ne göre hiçbir sporcu sezon devam ederken madde 16’ya göre sözleşmesini tek taraflı feshedemez. TFF’nin Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı’na göre de sözleşmeler müsabakaların bitimine kadar uzar diyor. Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Talimatın 19. maddesinin 3. bendine göre; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. Korona virüs nedeniyle FIFA’nın nisan ayında yayınladığı korona virüs futbol sorunlarını düzenleme kılavuzuna göre, kiralık oyuncu sözleşmeleri, biten sözleşmeler ve yeni sözleşmeler başlığı altında; kira sözleşmesinin, sezonun esas tarihinde biteceği yazmışsa da, yönlendirme ilkelerinde sezonun esas bitme tarihinde sonlanacağı, sözleşmenin sezonun yeni bitme tarihine uzatılması hususu mevcut. Maxim’in bu hareketi FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’nün 17. maddesi uyarınca sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa Mainz kulübüyle birlikte Gaziantep FK’ya tazminat ödemesiyle sonuçlanabilir" şeklinde konuştu.