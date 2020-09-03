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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 09:48
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Alexandre Pato, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye de önerildi

Alexandre Pato, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye de önerildi

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Sabah

Sao Paulo'dan ayrılan ve boşta olan Alexandre Pato, Beşiktaş'tan sonra şimdi de Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvetle ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'un.

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.

Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerde forma giydi.

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