Alexandre Pato, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye de önerildi

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.
Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerde forma giydi.
Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için tekrar harekete geçti. Galatasaray, geçen sezon kadrosuna katmak istediği 28'lik stoper için atağa kalktı. Sampdoria ile dirsek temasında bulunan yönetim, Marcao ayrılırsa Jeison Murillo için çalışmalarını hızlandıracak.
Sao Paulo'dan ayrılan ve boşta olan Alexandre Pato şimdi de Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvetle ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'un.
A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.
Beşiktaş'ta maliyeti sebebiyle gözden çıkarılan Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu. Fransız devinin yetkilileri, Sırp futbolcu için Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Adem Ljajic'ten almayı düşündüğü rakam ise 4-5 milyon euro.
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