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  • Alexander Sörloth'un MR'ı temiz çıktı! Başarılı golcü Medipol Başakşehir maçında sahada
  • 13 Mart 2020 Cuma 13:24
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  • 13 Mart 2020 Cuma 14:38

Alexander Sörloth'un MR'ı temiz çıktı! Başarılı golcü Medipol Başakşehir maçında sahada

Alexander Sörloth'un MR'ı temiz çıktı! Başarılı golcü Medipol Başakşehir maçında sahada

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Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Trabzonspor’un başarılı forveti Alexander Sörloth’tan iyi haber geldi.

Golcü futbolcunun çekilen MR’ı sonrası ciddi bir sakatlığının olmadığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki forvet, pazar günü oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz’dan Sörloth açıklaması:

"Alexander Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir."

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'DEN KÖTÜ HABER

Öte yandan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise sakatlığı nedeniyle 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

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