Alexander Sörloth'un MR'ı temiz çıktı! Başarılı golcü Medipol Başakşehir maçında sahada

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Trabzonspor’un başarılı forveti Alexander Sörloth’tan iyi haber geldi.
Golcü futbolcunun çekilen MR’ı sonrası ciddi bir sakatlığının olmadığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki forvet, pazar günü oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.
KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz’dan Sörloth açıklaması:
"Alexander Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir."
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'DEN KÖTÜ HABER
Öte yandan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise sakatlığı nedeniyle 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.
İngiltere'de maçlar nisan ayına kadar ertelendi.