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  • Alexander Sörloth'un 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:48
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:48

Alexander Sörloth'un 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Alexander Sörloth'un 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.

Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra Crystal Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içerisinde olduğu öğrenildi.

(Takvim)

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