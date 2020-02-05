Alexander Sörloth'un 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.
BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra Crystal Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içerisinde olduğu öğrenildi.
(Takvim)
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.
Trabzonspor'un geleceği parlak file bekçisi Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası BeINSPORT'a konuştu.
ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.