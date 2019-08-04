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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 13:23
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:33

Trabzonspor, Alexander Sörloth'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Alexander Sörloth'ü KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı.      

MALİYETİ DE AÇIKLANDI

Trabzonspor, Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Norveçli futbolcu yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının %10'u ödenecektir.”

Alexander Sörloth, dün sabaha karşı Trabzon'a gelmişti. Karadeniz ekibinin taraftarları da 23 yaşındaki santrfora karşılaşma yaparken yoğun sevgi gösterisinde bulunmuştu.

“BU TEKLİFİ REDDEDEMEZDİM”

Norveçli oyuncu, Trabzon'a geldikten sonra "Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımlar kendi aralarında bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşmaya vardılar." sözlerini kullandı.

"SÖZ VERİYORUM..."

Sörloth, ardından "Ben de bu teklifi reddedemezdim. Trabzonspor'un teklifini seve seve kabul ettiğimi söyleyebilirim. Bu formayı giyeceğim için hem çok mutlu hem de heyecanlıyım. Taraftarların için rahat olsun. Bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağıma dair söz verebilirim. Yeter ki bizim kulübümüzü desteklemeye devam etsinler ve bize inansınlar. " şeklinde konuştu.

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