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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 13:08
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 13:17

Alexander Sörloth'a büyük övgü: 'Ondan başka transfer tanımam'

Alexander Sörloth'a büyük övgü: 'Ondan başka transfer tanımam'

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Star gazetesi yazarı Ali Sami Alkış, Trabzonspor'un yeni golcüsüne övgü yağdırdı...

Kargadan başka kuş tanımam derler ya,  ben de Sorloth’dan başka transfer tanımam... 1.95’ilk boyu ve daha 23’lük yaşıyla; Türkiye liginin tozunu atacak bir adam var karşımızda... Norveçli iki maçta iki golle, resmen şov yaptı. Trabzon tur atladıysa, onun sayesinde demek abartı olmaz.

Süper ligimizdeki tüm takımların, bu adamdan çok çekeceği var. Haberiniz olsun!

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Tamam, tur müjdesini önce Sorloth’dan aldık ama; Abdülkadir’in önce kafa sonra da ayak şutunu mucizevi şekilde kurtaran Slavya Prag takımı kalecisi, turun daha 24’üncü dakikasında tamamen bitmesini önledi.

Trabzon tempolu oynadı ama, kritik olacağı anlaşılan pozisyonlarda daha da vites yükseltmeyi beceremedi. Hatta ağır kaldığı ve bu yüzden kaptırdığı toplar, tehlikeli şekilde geri döndü. Neyse ki Prag; bu anlarda tehditkar olsa da, becerikli değildi.

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