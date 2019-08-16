Alexander Sörloth'a büyük övgü: 'Ondan başka transfer tanımam'

Kargadan başka kuş tanımam derler ya, ben de Sorloth’dan başka transfer tanımam... 1.95’ilk boyu ve daha 23’lük yaşıyla; Türkiye liginin tozunu atacak bir adam var karşımızda... Norveçli iki maçta iki golle, resmen şov yaptı. Trabzon tur atladıysa, onun sayesinde demek abartı olmaz.
Süper ligimizdeki tüm takımların, bu adamdan çok çekeceği var. Haberiniz olsun!
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Tamam, tur müjdesini önce Sorloth’dan aldık ama; Abdülkadir’in önce kafa sonra da ayak şutunu mucizevi şekilde kurtaran Slavya Prag takımı kalecisi, turun daha 24’üncü dakikasında tamamen bitmesini önledi.
Trabzon tempolu oynadı ama, kritik olacağı anlaşılan pozisyonlarda daha da vites yükseltmeyi beceremedi. Hatta ağır kaldığı ve bu yüzden kaptırdığı toplar, tehlikeli şekilde geri döndü. Neyse ki Prag; bu anlarda tehditkar olsa da, becerikli değildi.
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas maçının kadrosuna alınmadı.
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Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.
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ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. ABD basınından Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.
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